‘‘العرافة اللبنانية الشهيرة‘‘ليلى عبداللطيف‘‘ تؤكد اختفاء هذه الشخصية العربية قبل نهاية العام الحالي وكارثة تنتظر العالم

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الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/18 الساعة 12:00 مساءً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

سلسلة توقعات اطلقتها سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في برنامج انا هيك مع نيشان على شاشة الجديد ابرزها: _حزن على شخصية دينية من جراء محاولة اغتيال وحزن على شخصية اعلامية في لبنان

ليبيا تجنح نحو السلام مع اسرائيل _ موجة غبارالدول العربية.

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