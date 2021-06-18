هل تذكرون ‘‘الداعية المصري ‘‘محمد حسان’’ الذي اختفى عن الأنظار فجأة.. شاهدوا كيف كان مصيره بأوامر مباشرة من السيسي؟

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الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/18 الساعة 11:00 صباحاً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المصرية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة"، انتداب لجنة من الطب الشرعي لافادتها بالحالة الصحية الخاصة بالشيخ محمد حسان في مسكنه.

وكانت محكمة الجنايات طلبت سماع شهادة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب الا أنهما تغيبا عن الحضور، وقررت المحكمة في جلسة سابقة تغريمهما ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانهما مرة ثانية لحضور جلسة اليوم، الا أنهم تغيبا للمرة الثانية، ما دفع المحكمة إلى إصدار أمر بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب.

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