شكرا لقراءة خبر عن ‘‘المفاجأة التي طال انتظارها.. نجم ‘‘طيور الجنة‘‘ "الوليد مقداد" يظهر لأول مرة في بث مباشر مع خطيبته الكويتيه ويحرجها أمام المشاهدين.. شاهدو الفيديو. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/18 الساعة 10:00 صباحاً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

أشعل نجوم قناة طيور الجنة، مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو جديد ظهرت فيه خطيبة "وليد مقداد" لأول مرة في بث مباشر من الكويت.

الفيديو الذي حصد أكثر من أربعة مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال ثلاثة أيام فقط من نشره، ظهر في بدايته عصومي ليعلن عن مفاجأة أعدها مع شقيقة وليد للجمهور ولأفراد العائلة.

وقبل الكشف عن مفاجأة عصومي ووليد، ظهر والدهم "خالد مقداد" وقال إنهم يستعدون للسفر إلى الكويت وذلك للاستمتاع. بالأجواء هناك وسط فرح غامر ظهر على العائلة.

بعد ذلك أظهر الوليد على شاشة هاتفه خطيبته "نور" في أول ظهور لها، ليؤكد شقيقه عصومي أن .وليد نسق مع نور قبل ظهورها أمام الجمهور وأعدوا معاً هذه المفاجأة للجمهور، فرحبت نور بالمتابعين عندما لوّحت بيدها بخجل.

وتدخل الأب خالد مقداد ومازح نور وسألها إن كانت ستتخرج في نهاية هذا الفصل الدراسي في حين أن خطيبها وليد سيتخرج من الجامعة بعد 4 سنوات وسط ضحكات العائلة .

وظهرت نور وهي خجولة في الفيديو فعلق خالد مقداد على صمتها أمام الكاميرا، فأشارت الأم إلى أن نور هادئة جداً بطبيعتها ليقوم وليد بإنهاء المكالمة مع نور لبدء تحدٍّ جديد أمام المتابعين شاركت فيه العائلة بالكامل.

وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث وجه أحد المتابعين تساؤلاً لوليد:” وليد انت صار الك تقريبا سنة خاطب متى رح تتزوج؟”. وكتب آخر:” يا الله على ايام ٢٠٠٨ كنت اشوفهم اطفال واليوم صارو كبير ربي يحفظهم”

كما تلقت نور العديد من التعليقات كان أغلبها يتمحور في إطار أنها رقيقة ولطيفة جداً كما أنها تتمتع بذوق وجمال بسيط.

يذكر أن وليد مقداد كان قد نفى انفصاله عن خطيبته قبل أشهر قليلة عندما راجت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.

ووفق المعلومات فإن وليد أكد أنه يرتب للزواج من خطيبته نور بعد انتهاء فيروس كورونا وخروج البلاد من العزل الصحي. دون تحديد موعد رسمي للمناسبة.

وخطيبة وليد هي حفيدة خال والده، من موليد 1999 وهي بنفس عمره وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً.