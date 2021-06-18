شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل اقتحام محمد علي الحوثي وعدد من مسلحية لمسجدا في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اقتحم القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، برفقة عشرات المسلحين من أتباعه، الخميس 17 يونيو/ حزيران 2021م، مسجداً في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وذكر شهود عيان، أن محمد الحوثي اقتحم مسجد السنة في سعوان بصنعاء وخطف كل مدرسي التحفيظ في المسجد، في ذروة حملة حوثية تستهدف تصفية صنعاء من كل التيارات والشخصيات التي تخالفهم في التوجه.

وكانت المليشيا حاولت في رمضان وقف صلاة التراويح فيه لولا تدخل السكان، الأمر الذي دفع بها لمحاصرته والتضييق عليه بنصب خيام حوثية حوله.

وتنظم ميليشيا الحوثي مئات المراكز الصيفية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم، تستخدم كمعسكرات تدريب لاستقطاب وتجنيد الأطفال، وتلقينهم الأفكار المنحرفة بما يجعلهم أدوات للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.