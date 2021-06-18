شكرا لبحثكم عن خبر سقوط مدوي لأعلى سلطة تشريعية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتواصل ردود الفعل اليمنية الغاضبة، على تصريح رئيس مجلس البرلمان اليمني سلطان البركاني، الذي قال إن اليمن يمثل حديقة خلفية للسعودية ولكل دول الخليج العربي.

وأكد ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريح البركاني يُعد سقوط مدوي لمجلس النواب اليمني الذي يمثل (أعلى سلطة تشريعية) في اليمن.

معتبرين التصريح إساءة لليمن وللشرعية، ومخالف للأعراف والتقاليد المحلية والدولية، والبروتوكولات الدبلوماسية، وانتقاص للانتماء الوطني، كونه صادر من رئيس أهم مؤسسة تشريعية في اليمن.

وأثار التصريح غضب اليمنيون من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، لمافيه من انتقاص لمكانة اليمن التاريخية والحضارية.

والأربعاء، قال سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، خلال مداخلة له على قناة الحدث، إن اليمن تمثل حديقة خلفية للسعودية ولكل دول الخليج.