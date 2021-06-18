شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تشن هجومًا واسعًا على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عسكرية وميدانية، أن مليشيا الحوثي الإنقلابية، تشن في هذه الأثناء، هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية بمحافظة مارب (شرقي اليمن). وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة المشجح غربي مارب. وأضافت، أن المواجهات تجددت بعد شن مليشيا الحوثي هجوما واسعا؛ بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، على مواقع الجيش الوطني، في الجبهة ذاتها. مؤكدة، أن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم الحوثيين، وسط استمرار المواجهات حتى اللحظة في جبهة المشجح. وبحسب المصادر، فقد قتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية، خلال الساعات الماضية بنيران الجيش الوطني التي كبدت المليشيات خسائر فادحة.

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