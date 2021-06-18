شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن الشخصية الجنوبية المتوافق عليها لمنصب مجلس القضاء الأعلى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقل موقع كريتر سكاي عن مصادر وصفها بالخاصة العلم بصدور قرار جمهوري جديد. وقال المصدر ان محافظ العاصمة عدن سابقا الدكتور عدنان الجفري رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. وبين المصدر التعيين جاء بالتوافق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية.

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