شكرا لبحثكم عن خبر شاهظ .. المذيعة مايا العبسي في سيلفي جديد من قلب القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني السابقة ، الأستاذ محمد سالم باسندوه، بعد غياب طويل، من خلال صورة سيلفي نشرتها المذيعة اليمنية المشهورة ، مايا العبسي .

ونشرت مذيعة قناة السعيدة المشهورة مايا العبسي صورة سيلفي تجمعها برئيس الوزراء الأسبق محمد سالم باسندوة ، أثناء زيارتها له في منزله بالعاصمة المصرية القاهرة يوم أمس الخميس.

وعلقت المذيعة على الصورة بقولها إن باسندوه "كبير بحبه لوطنه (اليمن)"، مشيرة إلى أنه استقبلهم بشكل رائع في منزله.

وأكدت العبسي أنها قضت لحظات جميلة بصحبة باسندوة، الذي تحدث بشكل مطول عن حب الوطن.

والجدير بذكره، أن جماعة الحوثي الإنقلابية بدأت مشروعها الاجرامي بالخروج على حكومة باسندوه بدعوى الجرعة ووصفتها بالفاسدة والعميلة للخارج كما دعت إلى محاسبة باسندوة وشنت ضده حملة تشهير.