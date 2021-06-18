شكرا لبحثكم عن خبر مبلغ لا يمكن تخيله.. صياد يمني يروي قصة عثوره على كنز داخل حوت ويكشف عن حجم المبلغ الذي حصل عليه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - روى صياد يمني قصة عثوره مع مجموعة من زملائه على كنز داخل جيفة حوت نافق. وقال الصياد اليمني فارس عبد الحكيم إن القصة بدأت بخروجه مع مجموعة من الأصدقاء لكسب قوتهم اليومي في البحر. وأوضح أن هذا الخروج كان خلال يوم عادي في شهر شباط/ فبراير الماضي، بحثا عن الرزق، بحسب "فرانس برس". وعلى مسافة 26 كيلومترا قبالة سواحل مدينة عدن جنوب اليمن، عثر فارس مع 35 صيادا على جيفة حوت عنبر نافق تطفو على سطح الماء. وقام فارس والصيادون بانتشال جيفة الحوت، وجروها حتى الشاطئ. وبعد انتشال الحوت فتح الصيادون جثته ليعثروا على العنبر داخل أمعائه، وهو نوع نادر يُستخدم في صنع العطور. وأوضح فارس أنه تمكن من بيع العنبر الذي وصل وزنه إلى 127 كيلوغراما لرجل أعمال إماراتي مقابل 1.5 مليون دولار. ويعد هذا مبلغا لا يستطيع الكثيرون تخيله في بلد يعد الأفقر ضمن دول شبه الجزيرة العربية. وتم توزيع المبلغ بالتساوي على الصيادين الذين قالوا إن العثور على جثة الحوت كانت سببا في تغيير حياتهم للأفضل.

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