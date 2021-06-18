شكرا لبحثكم عن خبر القبض على المتهم بإرتكاب جريمة قتل 6 اشخاص في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المركز الإعلامي للواء الرابع حزم في محور طورالباحة وحيفان وعيريم شمال محافظة لحج مساء الخميس عن قيامه بالقبض على المتهم بإرتكاب جريمة مروعة امس الاربعاء ويدعى رضوان الجازعي.

وقال المركز على فيسبوك: "في هذه اللحظات تم القبض على رضوان سعيد حسن الجازعي بعد عمليات تتبع ومطاردة ورصد مستمرة ومحاصرة الموقع الذي هرب إليه القاتل والذي ارتكب مساء يوم أمس الأربعاء جريمه إرهابية مروعة بحق المواطنين وقتل سته أشخاص وأصاب آخرين بينهم نساء وأطفال".

وأضاف:"قواتنا في اللواء الرابع حزم المرابط في جبهات طورالباحة وحيفان وعيريم بقيادة العميد وافي الغبس الصبيحي تمكنت من القاء القبض على هذا المجرم السفاح وسيتم تقديمه للجهات الأمنية المختصة حتى ينأل جزاءه أمام الجميع".

وكان المدعو رضوان سعيد قد قام بقتل عائلة كاملة مكونة من 3 رجال وامرأة وفتاة وطفل وإصابة أطفال آخرين بسبب مشاجرة بين اطفال .