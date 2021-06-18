شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ويصدر بيانًا عسكريًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الخميس، تنفيذ عملية عسكرية جديدة، استهدفت من خلالها مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي إن "سلاح الجو التابع لجماعته نفذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي".

وأضاف في بيان نشره على صفحته في "تويتر"، أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع عسكرية في مطار أبها بطائرتين قاصف 2K.

وقال سريع، إن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار العمليات العسكرية والحصار المفروض على جماعته من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وفي وقت سابق، قال التحالف العربي، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وتوعد التحالف باتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.