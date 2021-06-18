شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا تقتل طبيب تخصصه نادر بصنعاء عقب رفضه العمل احتجاجا على اعتداء أحد عناصرها عليه بالضرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدمت ميليشيا الحوثي على قتل أحد اشهر الأطباء في المستشفى الكويت في العاصمة صنعاء الخاضعة للميليشيا عقب رفضه العمل احتجاجا على اعتداء احد عناصرها عليه بالضرب.

وقالت مصادر طبية متطابقة أن ميليشيا الحوثي أقدمت على قتل طبيب الأشعة المقطعية عادل عبدالرقيب لرفضه العمل احتجاجاً على اعتداء أحد عناصر الميليشيا عليه بالضرب.

وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تمارس أبشع الانتهاكات بحق الأطباء والكادر الصحي بالمستشفى وسط تكتم الكادر الطبي جراء ترهيب وتهديد الميليشيات لهم بالسجن والتعذيب ومن ثم القتل.

وذكرت المصادر أن أحد الكوادر الصحية طالب بأجرة مواصلات لعدم قدرته على توفيرها فردت الميليشيا الحوثية بإخراج ملفه الوظيفي وتقطيعه ونثره على وجهه وطرده من الوظيفة.

وأكدت المصادر أن الميليشيا الانقلابية أمرت الأطباء بإعطاء الأولوية لجرحاها وقامت بإخلاء وتفريغ أقسام وأجنحة كاملة من المرضى وخصصته لعناصرها.