شكرا لبحثكم عن خبر اخيرا بعد طول انتظار .. ميزة جديدة من واتساب تخلصك من مشكلة مزعجة.. (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ووفقًا لـموقع الويب المستقل WABetaInfo، فأن الإصدار التجريبي من واتساب، والذي يحمل رقم 2.21.120.10، أظهر أن التطبيق سيحتوي على علامة تبويب دردشات مؤرشفة جديدة ومختلفة تمامًا.

تحديث واتساب 2021: أرشيف جديد أضاف تطبيق المراسلة الشهير أرشفة جديدة لمستخدمي الإصدار التجريبي الخاص بهواتف آيفون، إذ عند تمكين خيار "الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة Keep chats archived"، في كل مرة يتلقى فيها المستخدم رسالة من دردشة مؤرشفة، لن تتم إزالتها من قسم الأرشيف.

وتعمل ميزة الأرشفة الحالية، إذ قام المستخدم بتحديد أي محادثة كمؤرشفة، فعند تلقي رسالة جديدة يؤدي ذلك إلى نقل جهة الاتصال المؤرشفة من الأرشيف والظهور مرة أخرى إلى علامة تبويب الدردشات الرئيسية بـ واتساب.

ولكن تختبر شركة واتساب حاليا، من خلال تحديث الإصدار التجريبي الأخير للتطبيق على iOS من آبل، ميزة أرشفة أخرى لن تسمح بعودة الدردشة المؤرشفة مرة أخرة للصفحة الرئيسية للدردشات، ما لم يقم المستخدم بذلك، وستظل بداخل تبويب الأرشيف.

وكل ما عليك فعله لتمكين ميزة الأرشفة الجديدة، هو النقر على إعدادات Settings بتطبيق واتساب، ثم "الدردشات Chats" ثم "الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة Keep chats archived"، وباستخدام هذه الخاصية، يمكن للمستخدم إدارة الدردشات المؤرشفة المتعددة بسرعة في وقت واحد باستخدام الزر "تعديل".

طريقة عمل ميزة الأرشفة الجديدة بـ واتساب

وعندما يتم تمكين ميزة الأرشيف الجديد على واتساب، إليك ما سيترتب على ذلك وفقًا لـ WABetaInfo:

- تثبيت خلية الدردشة المؤرشفة أعلى قائمة الدردشة إذا كان لديك محادثات مؤرشفة فيها.

- تكون خلية الدردشة المؤرشفة مرئية دائمًا ولا يمكن إخفاؤها.

- يظهر تبويب الدردشة المؤرشفة عن عدد الدردشات غير المقروءة.

- إذا ذكرك شخص ما في مجموعة مؤرشفة، فسترى الرمز @ في خلية الدردشة المؤرشفة.