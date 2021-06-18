شكرا لبحثكم عن خبر النوم أمام “المراوح” في الصيف سبب رئيسي لـ9 أمراض ابرزها الربو .. إليك البديل الصحي البسيط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

النوم أمام المراوح، الحل الأمثل الذي يتبعه معظم المواطنون لمواجهة الحر والرطوبة المرتفعة خلال فصل الصيف، إلا أن هناك تحذيرات شديدة من ذلك؛ إذ أنها تتسبب في بعض الأمراض، مثل: الربو، وحساسية الصدر المزمنة، وقد تتدهور الحالة الصحية للشخص بصورة أكبر.

ويقول الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ صدر وحساسية بجامعة الأزهر الشريف، إنه من الأخطاء الشائعة والمؤذية لصحة المواطنين النوم أمام المراوح طوال فصل الصيف؛ إذ أنه هوائها البارد قد يتسبب في بعض الأمراض شديدة الخطورة، وينصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان لمسافة لا تقل عن 4 مترات.

وأكد «طه» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأشخاص الذين لا يستخدمون المراوح بكثرة أو يخففون من سرعتها أقل عرضة للأمراض الناتجة عنها.

أمراض يسببها النوم أمام المراوح

- الآلام روماتيزم في العضلات.

- التهاب رئوي حاد.

- نزلات برد شديدة القسوة.

- ربو شعبي بسبب التهاب الشعب الهوائية من هذا الهواء الصناعي.

- التهابات في الحنجرة.

- التهابات في الأنف والبلعوم.

- صداع مستمر.

- برد في العظام ويكون مؤلم نتيجة التعرض المباشر لهواء المراوح.

- حساسية جيوب أنفية.

وينصح أستاذ الحساسية من خلال «الوطن»، بضرورة الابتعاد عن المراوح في أثناء النوم لمسافة 4 أمتار، مشددا على عدم استخدامها في وجود الغرباء «الضيوف»؛ إذ أنها تنقل الرذاذ بطريقة أسهل وأسرع: «لما يكون في ضيوف ومحتمل يكونوا حاملين لفيروس كورونا المراوح بتبقى سهلة جداً أنها تنقل الفيروس ده لسكان البيت نفسه وده أكبر غلط للمراوح وفي وقت جائحة زي دي عشان كده دايما بقول المراوح في الأماكن المغلقة ده غلط».

بدائل صحية عن المراوح

- النوم في غرفة نوم مظللة طوال اليوم.

- شرب الماء البارد وتجنب الكحول والكافيين.

- النوم على ملاءات من القطن.

- أخذ دش بارد وارتداء ملابس فضفاضة.

- النوم قرب النافذة.

- استخدام التوقيت المؤقت للمروحة وضبطه لفترة زمنية محددة حتى لا تستمر طوال الليل ولا تؤثر على الجسم.