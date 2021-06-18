شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يطالب بمزيد من الضغط الدولي على الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

أخبار الحكومة اليمنية تطالب بمزيد من الضغط الدولي على الحوثيين تاريخ النشر: 18 يونيو 2021 1:04 GMT تاريخ التحديث: 18 يونيو 2021 2:50 GMT الحكومة اليمنية تطالب بمزيد من الضغط الدولي على الحوثيين +A -A المصدر: إرم نيوز طالب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الخميس، بممارسة مزيد من الضغوط الدولية على مليشيات الحوثي، في ظل ”عدم جديتهم“ في عملية السلام.



جاء ذلك خلال لقاء بالرياض جمع عبدالملك بالسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ”ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على ميليشيات الحوثي، كون سلوكهم الواضح في رفض وإفشال مبادرات السلام وجرائمهم المتكررة ضد المدنيين، مؤشر على عدم جديتهم في السلام، وإصرارهم على التصعيد، ومضاعفة معاناة اليمنيين“.