ثمرة الطاقة الجبارة» أقوى من الفياجرا وأفضل علاج سحري لكافة المشاكل الزوجية .. تحتوي على عشرات المعادن والفيتامينات «تعرف عليها فورا وعزز طاقتك الكاملة»

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الرياض - رنا عبدالله - ينتمي القرنفل إلى عائلة (Myrtaceae)، والاسم العلمي له (Sygizium aromaticum) .. فى البداية يكون لون البراعم شاحباً ثم يتحول تدريجياً إلى اللون الأخضر وفى النهاية يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح عندما يحين موعد الحصاد، يتم قطف براعم الأزهار عندما تبلغ من الطول 1.5 – 2 سم.

يتركب كل برعم من كأس طويل (اللفافة الخارجية للزهرة)، وينتهي بأربعة سبلات منتشرة (إحدى ورقات كأس الزهرة)، وأربعة من البتلات غير مفتوحة والتي تكون أقرب فى الشبه بالكرة الصغيرة (المخروط) فى المنتصف. والرائحة الذكية التي تنبعث من القرنفل بسبب الزيت العطري اليوجينول (Eugenol) المتواجد فيه.

* الخواص الطبية، والفوائد الصحية للقرنفل:

- القرنفل مشهور بغناه بمضادات الأكسدة النشطة، وبأنه مخدر طبيعي ومضاد للالتهابات، ويقاوم الانتفاخ.

- يحتوى القرنفل على العديد من الزيوت العطرية التي لها تأثير ساحر فى علاج العديد من الاضطرابات، وخاصة زيت "اليوجينول" العطري الذي يعالج التهابات اللثة والأسنان.

- كما أن المواد التي يحتوى عليها القرنفل تزيد من حركة الأمعاء والجهاز الهضمي، وبالمثل زيادة كفاءة عملية الهضم من خلال تدعيم إفراز إنزيمات المعدة والأمعاء، وبالتالى التحرر من اضطرابات عسر الهضم والإمساك.

- يحتوى القرنفل على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والمنجنيز والحديد والسيلنيوم والماغنسيوم. فالبوتاسيوم هام للحفاظ على سوائل الجسم التي تعمل على التحكم فى معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم. أما المنجنيز فيستخدمه الجسم كعامل مساعد لإنزيم مضاد الأكسدة (Superoxide dismutase).

- يحتوى القرنفل على فيتامين (أ) وبيتا كاروتين، وهذه المواد لها خواص مضادات الأكسدة. وفيتامين (أ) مطلوب للحفاظ على أغشية الجسم المخاطية والجلد كما أنه هاماً للرؤية. تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالفلافونويدز تساعد فى حماية الجسم من سرطان الرئة والفم..

- والقرنفل غنى بفيتامين (كيه) أيضاً، والثيامين وفيتامين (ج) والريبوفلافين. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (ج) تساعد الجسم على مقاومة العدوى ومحاربة الأجسام الحرة.

* القيم الغذائية فى (10) المائة جرام من القرنفل:

المادة الغذائيةمقدار القيمة الغذائيةالنسبة من القيمة اليومية الموصى بها

الطاقة 472% الكربوهيدرات 10.5 جرام 8% البروتينات 3.2 جرام 6% إجمالي الدهون 0.15 جرام 0.5%

الكوليسترول------- الألياف الغذائية 5.4 جرام 14%

الفيتامينات: الفولات 68 ميكروجرام 17% فيتامين (أ) 130.5% فيتامين (ج) 11.7 ملجم 20% فيتامين (هـ) 0.19 ملجم 1%

الإلكترولايت:

الصوديوم 94 ملجم 6% البوتاسيوم 370 ملجم 8%

المعادن:

الكالسيوم 44 ملجم 4% النحاس0.231 ملجم 27% الحديد 1.2 ملجم 16% الماغنسيوم 60 ملجم 15% المنجنيز 0.256 ملجم 11% الزنك 0.2 ميكروجرام أقل من 5%

مضادات الأكسدة :

بيتا-كاروتين 8 ميكروجرام