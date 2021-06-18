صنعاء.. ميلشيات الحوثي تقتحم مسجدَين وتختطف القائمين عليهما

المنامة - ياسر ابراهيم - أقتحمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، مسجدَين في العاصمة اليمنية صنعاء، واختطفت القائمين عليهما، وطرد المصلين منهما.

وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت"، "إن عناصر مسلحة تابعة للميليشات الحوثية، اقتحمت مساء الخميس مسجد السُنّة في حي سعوان، واختطفت القائمين على المسجد، بالإضافة إلى اختطاف مصلين من المسجد، وإخراج البقية تحت تهديد السلاح".

وأشار المصدر إلى "أن عناصر ميليشيا الحوثي اقتحمت مصلي النساء في المسجد، وقامت باختطاف وطرد طلاب كانوا يحضرون دروس في المسجد ذاته".

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية، أن عناصر مسلحة تابعة للميليشات الحوثية اقتحمت مسجد الفتح في حي القادسية بصنعاء، وقامت بطرد المصلين، وطالبتهم بإخلاء المسجد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه ميليشيا الحوثي على محاولة غرس أفكارها الطائفية من خلال إحكام السيطرة على المساجد وتغير أئمتها.