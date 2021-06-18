في ثلاث محافظات.. - وزارة الصحة تستعد لتنفيذ مسح تقييمي لنظم المعلومات الطبية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقامت الإدارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة، الخميس، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة جون سنو، ورشة العمل الخاصة بمسح وتقييم نظام المعلومات الصحية الروتينية.

الورشة التي شارك فيها خمسة عشر كادرًا من المختصين بنظام المعلومات بوزارة الصحة، تناولوا عددًا من الموضوعات المتصلة بتقييم نظام المعلومات الصحية، والتحضير الفني لتنفيذ مسح تقييمي لنظام المعلومات في محافظات عدن وتعز ولحج ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي الذي تنفذه جون سنو.

في افتتاح الورشة أكد الدكتور عبدالله دحان نائب وزير الصحة والسكان على ضرورة السعي لانجاح أهداف المشروع للوصول إلى امتلاك قاعدة بيانات صحية سليمة، ترتكز على معلومات دقيقة.

وأشار إلى أن امتلاك قاعدة بيانات صحية سليمة تؤهل الوزارة؛ لوضع الخطط المناسبة واتخاذ القرارات المحققه لاهدافنا لإيجاد خدمات صحية بجودة عالية والارتقاء بها لتلبي احتياجات المواطن.

وثمن الدحان، على الدعم المقدم من الأشقاء الأصدقاء في هذا المضمار معربا عن أمله الخروج بنتائج إيجابية في هذه الورشة تخدم الطموحات المغززه لرفع كفاءات الأداء في مختلف قطاعاتنا.

من جانبهما استعرض الدكتور أحمد السعيدي مدير عام المعلومات والبحوث بوزارة الصحة، واريك اوجارا الممثل القطري لمنظمة جون سنو في بلادنا الأنشطة والفعاليات المنفذه في دعم القطاعات الصحية ومنها نظام المعلومات وصحة آلام والطفل.

مشيرين إلى أن المسح الأولي سيشمل مديريات البريقه بعدن والمواسط بتعز وتبن بلحج.