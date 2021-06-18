إب.. مليشيا الحوثي تختطف شيخًا قبليًا مواليًا لها وتودعه السجن 

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، شيخًا قبليًا مواليًا لها، في محافظة إب، وسط اليمن، وأودعته السجن؛ لأسباب غير معروفة.

وكشف ‏رئيس ‏المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر‏ نبيل فاضل، عن قيام مليشيا الحوثي باختطاف الشيخ نصر الشاهري، والمعين من قبل الحوثيين شيخًا لمشايخ المناطق الوسطى، وإيداعه السجن، دون إيراد أي تفاصيل إضافية لذلك.

يُشار إلى أن نجل الشيخ الموالي للحوثيين نصر الشاهري "عبد الحميد"، كان قد لقي مصرعه في أغسطس 2020 وهو يقاتل في صفوف مليشيا الحوثي في أطراف محافظة مأرب.

والشيخ نصر الشاهري، هو شقيق الشيخ عبد الحميد الشاهري القيادي الحوثي والمعين من قبل مليشيا الحوثي وكيلا أول لمحافظة إب.

ويعد الشيخ الشاهري، أحد أبرز المشايخ القبليين في محافظة إب، والذين عملوا على تسهيل سيطرة الحوثيين على المحافظة، في أكتوبر 2014.

يأتي هذا في الوقت الذي عمدت فيه مليشيا الحوثي على التخلص من المشائخ الموالين لهم، وإهانتهم وقتلهم، كما فعلت بعدد من مشائخ عمران خلال العامين الماضين، رغم ما قدموه من تضحيات في سبيل المليشيا منذ سيطرتها على العاصمة في سبتمبر 2014.

