شكرا لقراءة خبر عن لن تصدق.. سعودي يعاشر اخته 30 سنة حتى صار أولاده منها شباب .. وعندما عرف الابن اتصل بالمفتي وكان الجواب صاعقًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - في واقعة غريبة اكتشف شاب سعودي حرمة زواج أبيه وأمه بعد نحو 30 عامًا من الارتباط بينهما.



وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية فوجئ شاب في العقد الثالث من عمره بوجود شبهة رضاع بين أبيه وأمه من عجوز في محافظته فبدأ رحلة البحث لمعرفة الحقيقة.

وأضافت الصحيفة أن الشاب تمكن من العثور على المرأة العجوز وصدم عندما علم بوجود رضاع بينهما وأن أحد والديه بمثابة العم للآخر.



وبعدما أفاق الشاب من الصدمة اتصل بمفتي وأخبره بوجود رضاع بين والديه من تلك العجوز فأحاله إلى قاضي المحكمة في محافظته، حتى لا يحكم بالتفريق بين الزوجين إلا وفق الأصول الشرعية.

ومن جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي إذا ثبتت الرضاعة بشهادة امرأة عدل أو أكثر بأنها أرضعته خمس رضعات في الحولين يتم فسخ الزواج ويحرم استمراره ويعتبر الأولاد أبناءً للزوجين السابقين.

واستدرك قائلا "لكن هذا التفريق لابد أن يكون بطريق القضاء لخطورته واحتمال وجود الخطأ واللبس فيه".