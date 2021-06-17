اجتماع بجدة يناقش تدخلات البنك الإسلامي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة جدة السعودية بين اليمن والبنك الإسلامي، محفظة مشاريع البنك الإسلامي، وبحث جوانب التعاون المستقبلي.



وترأس وفد اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، بمشاركة وزير التربية والتعليم طارق العكبري، فيما مثل البنك الإسلامي الدكتور بندر بن حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي.

وثمن وزير التخطيط، دعم البنك الإسلامي لليمن في مختلف الظروف والمراحل..مشيداً بعمق العلاقة التاريخية والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود، من خلال تدخلاته التنموية في كثير من قطاعات البنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية.

واستعرض الوزير باذيب، التحديات والاضرار التي تكبدها الاقتصاد اليمني خلال السنوات الست الماضية والوضع الاقتصادي والإنساني الحرج وانعكاساته..مشدداً على أهمية دعم سلاسل التوريدات الغذائية وتوفير حاجة المجتمع من السلع الغذائية..مشيراً الى جهود الحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والتعافي.

من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي، استمرار دعم البنك لليمن..موضحاً بانه سيظل شريكاً تنموياً لليمن حيث تجاوزت تمويلاته مليار وثلاثمائة مليون دولار، منذ العام 1980 حتى اليوم.

ولفت الى ان البنك يعتزم عقد شراكات إقليمية ودولية لحشد موارد لتمويل مشاريع تنموية في اليمن..مؤكداً ان البنك يستجيب لاحتياجات اليمن في مجالات التنمية وخاصة في مجالات الزراعة والاسماك والتنمية البشرية..مشيراً الى أن البنك قدم منحاً دراسية بعدد 147 منحة دراسية للطلاب اليمنيين خلال الفترة الماضية.

واستعرض الاجتماع مشاريع المحفظة المختلفة قيد التنفيذ والمشاريع التي يتم التخطيط لتنفيذها في الأيام القادمة فضلا عن بحث إمكانية توسيع افاق التعاون المستقبلي.

حضر الاجتماع نائب وزير التخطيط والتعاون الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد الحاوري، والقنصل العام لليمن بجدة السفير على العياشي.