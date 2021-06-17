الاصبحي يبحث مع وزير العدل المغربي تعزيز التعاون في برنامج تأهيل القضاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة عزالدين الاصبحي، اليوم، مع وزير العدل المغربي الدكتور محمد بن عبدالقادر، تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المشترك.



ونقل السفير الاصبحي رسالة خطية وزير العدل القاضي بدر العارضة لنظيره المغربي، حول تعزيز مسار التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير المغربي، استعداد بلاده لتقديم العون الكامل في برامج التدريب خاصة في قضايا جرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، وكذا برامج تدريبية في مجالات الرقمنة والجرائم الإلكترونية.

وأقر اللقاء بالبدء بإعداد مشروع اتفاقية تعاون لتأهيل كوادر السلطة القضائية اليمنية، عبر برنامج التكوين المستمر والاستفادة من النقلة المتطورة في هذا المجال للقضاة اليمنيين والعاملين في الجهاز القضائي اليمني، ببرامج تكوين في المملكة المغربية.

وأوضح الاصبحي أنه سيتم الترتيب لتبادل زيارات في هذا الإطار خلال الفترة القادمة، وسيتم الالتقاء من خلالها بالمسؤولين في الرباط والبدء بانطلاق اتفاق تعاون وشراكة.