مناقشة دعم الوكالة الأمريكية لتطوير البنك المركزي اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش فريق البنك المركزي اليمني برئاسة نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، اليوم، بمقر البنك في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق خبراء براجما بقيادة الخبير في الرقابة المصرفية على البنوك بيير سجاين، الدعم الفني المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لبناء قدرات وتطوير أداء البنك المركزي وفقا للمعايير الدولية.



وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مستوى تنفيذ مكون تطوير قطاع الرقابة على البنوك في سياق مصفوفة الخطة التنفيذية المعدلة المقدمة من الخبراء والمقرة من قِبل مجلس إدارة البنك المركزي، كما تم التطرق إلى خطة تطوير هيكل قطاع الرقابة على البنوك وتحديث آليات عمله، وبناء قدرات الكادر الوظيفي لتنفيذ المهام المحددة بالخطة.

وأكد حبيشي، دعم مجلس إدارة البنك المركزي ومصادقته على مشروع إعادة الهيكلة المقدم من الخبراء وحرصه على تنفيذ خطة التطوير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد .. موضحا أن الخطة تتضمن إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك بما يتماشى مع التغيرات الوظيفية لمفهوم الرقابة ومعاييرها الدولية والتقدم التقني المعلوماتي على مستوى الأجهزة والأنظمة المشغلة لها، ورفد القطاع بالكوادر المؤهلة لتنفيذ مهام الرقابة وبناء قدراتها لتحقيق افضل النتائج.

وتطرق إلى عقد البنك المركزي اليمني مؤخراً لقاءات عديدة مع شركاء التنمية تتقدمهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، و FCDO البريطانية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي .. لافتا إلى سعي البنك لعقد لقاء موسع يضم كافة شركاء التنمية بهدف تنسيق الدعم الفني المقدم للبنك المركزي اليمني وضمان شموليته ليضم كافة أنشطة البنك وتطوير أداءه في القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه، وتعزيز دوره الريادي في قيادة القطاع المصرفي، وتطبيق معايير الالتزام وأسس الحوكمة الحديثة.