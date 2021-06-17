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وزير الصحة يؤكد مجانية لقاح فيروس كورونا ويحذر من استغلال المواطنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

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أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، أن لقاح (كوفيد-19) الذي يستخدم حالياً في بلادنا هو لقاح مجاني، بكل مراحله المختلفة سوى كان في عملية التطعيم أو في أخذ الشهادات بعد إعطاء الجرعات اللقاح.

 

وأوضح الوزير بيحبح وفقا لوكالة الانباء اليمنية( سبأ) ان أي تصرفات فردية من بعض ضعاف النفوس في استغلال المواطنين تعتبر مخالفة تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية الرادعة..موجهاً مدراء عموم مكاتب الصحة بالمحافظات بضرورة الحفاظ على مجانية اللقاح، وإحالة من يقوم بأخذ مبالغ مالية على المواطنين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة والرفع بها إلى الوزارة.

 

واشار وزير الصحة، الى أن لقاح فيروس كورونا الذي يُعطى في كافة مراكز التطعيم بالجمهورية فعّال ويتمتع بـ "مأمونية عالية ونتائجه مطمئنة".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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