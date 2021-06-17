شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "التعاون الإسلامي" تدين المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، عن إدانته الشديدة للمحاولة الجديدة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في خميس مشيط بطائرة مسيرة (مفخخة)، وذلك بطريقة متعمدة وممنهجة، وفق ما أعلن تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.



وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.