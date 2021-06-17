شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 15 حوثياً وجرح آخرين في كمين لأبطال الجيش الوطني بجبهة الجدافر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفّذت وحدات من قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، كميناً محكماً لمجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر جنوب شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأضاف المصدر "أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وكان طيران تحالف دعم الشرعية قد استهدف تجمعات للمليشيا الحوثية في ذات الجبهة وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.