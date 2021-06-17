شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 15 حوثياً وجرح آخرين بكمين محكم في الجدافر بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

لقي 15 عنصراً من المليشيا الحوثية، على الأقل، مصرعهم وجرح آخرون، الخميس 17 يونيو/حزيران 2021، في كمين محكم في جبهة الجدافر جنوب شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن وحدات من القوات الحكومية وأبناء القبائل، نصبت كميناً محكماً لمجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وقالت، إن أفراد القوات الحكومية والقبائل استعادوا عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة