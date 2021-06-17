شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بنيران القوات المشتركية في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، الخميس 17 يونيو / حزيران 2021، بنيران القوات المشتركة رداً على الخروقات في الدريهمي جنوب الحديدة.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف عناصر مليشيات الحوثي رداً على استهدافها للقرى السكنية في مديرية الدريهمي.

وأفادت، بأن مليشيات الحوثي استهدفت قرى سكنية في الدريهمي بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية بصورة عشوائية.

ولفتت إلى أن وحدات من القوات المشتركة رصدت مصادر نيران المليشيات ووجهت لها ضربات حاسمة، أسفرت عن إخمادها ومصرع وجرح عدد من عناصرها