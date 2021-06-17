شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في عدد من مناطق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021 الخليج 365 ـ الحديدة عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف مناطق مكتظة بالسكان في محافظة الحديدة (جنوب غربي اليمن)، بنيرانها الرشاشة ورصاص فرق القناصة.

وبحسب مصادر محلية، استهدفت نيران حوثية مناطق سكنية ومشروع مياه الخامري في مديرية حيس جنوبي الحديدة. وأكدت المصادر، أن المليشيا الإرهابية فتحت نيران الأسلحة الرشاشة والقناصة على مناطق مكتظة بالسكان شمال وشرق وجنوب أطراف المدينة. وطالت الجرائم الحوثية بحق المدنيين، مشروع مياه الخامري الواقع وسط المدينة، واستهداف نيرانها فريقاً هندسياً أثناء قيامه بعملية صيانة لأنابيب المياه وإعادة توصيلها