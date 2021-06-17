المليشيا تغلق العشرات من أفران الخبز في محافظة البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

أغلقت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الخميس 17 يونيو/حزيران 2021م، عشرات الأفران في محافظة البيضاء، وسط اليمن، لرفضها دفع جبايات جديدة.



وأكدت مصادر محلية أكدت أن مليشيات الحوثي أغلقت أكثر من 20 فرناً في عدة شوارع بمدينة رداع، ورفضت فتحها، إلا بعد دفع ما فرضته عليها.

وقالت المصادر، إن المليشيات طلبت مبالغ مالية كبيرة من ملاك المخابز والأفران كجبايات وتحت مسميات عدة منها ضرائب ومجهود حربي، وتحججت بأن ذلك بسبب حجم الروتي والخبز.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات طافت عدداً من شوارع مدينة رداع، ونهبت مبالغ مالية من مخابز وأفران، بالمقابل أغلقت أفراناً رفضت أن تدفع لها المبالغ المالية التي طلبتها، لعدم امتلاكهم للمبلغ المطلوب