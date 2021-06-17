غرق طفلين داخل بركة ماء في الرياشية بالبيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

غرق طفلان في إحدى البرك المائية بمديرية الرياشية بمحافظة البيضاء بعد فشلهما في محاولة السباحة في البركة اليوم الخميس 17 يونيو / حزيران 2021م.



وذكرت مصادر محلية أن الطفلين غرقا في إحدى البرك المائية في قرية حمة لهب بمديرية الرياشية بمحافظة البيضاء، بعد نزول الأول إلى الماء لتعلم السباحة لكنه غرف في الماء، قبل أن يحاول صديقه انقاذه لكنه فشل وغرق هو الآخر.

وبحسب المصادر فان الطفل الأول إبن الشيخ دحان علوان والآخر إبن مسعد لاهب الطيري.