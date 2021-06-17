اخبار الخليج / اخبار اليمن

غرق طفلين داخل بركة ماء في الرياشية بالبيضاء

0 نشر
اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرق طفلين داخل بركة ماء في الرياشية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

غرق طفلان في إحدى البرك المائية بمديرية الرياشية بمحافظة البيضاء بعد فشلهما في محاولة السباحة في البركة اليوم الخميس 17 يونيو / حزيران 2021م.

 

وذكرت مصادر محلية أن الطفلين غرقا في إحدى البرك المائية في قرية حمة لهب بمديرية الرياشية بمحافظة البيضاء، بعد نزول الأول إلى الماء لتعلم السباحة لكنه غرف في الماء، قبل أن يحاول صديقه انقاذه لكنه فشل وغرق هو الآخر.

 

وبحسب المصادر فان الطفل الأول إبن الشيخ دحان علوان والآخر إبن مسعد لاهب الطيري.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا