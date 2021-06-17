مليشيا الحوثي تستولي على مقطورتي غاز خاصة بالمواطنين في ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 ـ ذمار

استولت مليشيات الحوثي الإرهابية، خلال الأيام القليلة الماضية، على مقطورتي غاز مخصصتين للمواطنين بمدينة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.



وأكدت مصادر خاصة أن مليشيات الحوثي استولت على مقطورتي غاز كانتا مخصصتين للأهالي، في مدينة ذمار، حيث كان من المفترض أن يتم صرفهما للمواطنين اليوم الخميس، بعد تعبئتهما للأسطوانات.

ووفقا للمصادر، فإن إحدى المقطورتين التي نهبتهما المليشيات تابعة للشركة اليمنية للغاز بذمار، فيما الأخرى تابعة لإحدى شركات التعبئة الخاصة.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات خصصت المقطورتين لمشرفيها وأسر قتلاها المنتمية لسلالة الجماعة