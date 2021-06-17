وزير المياة يبحث مع ممثلي (UNDP) مشروع تحويل النفايات المنزلية إلى مصدر للطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياة والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع ممثلي برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في الاجتماع التشاوري المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، المشروع الخاص بتحويل النفايات المنزلية إلى مصدر للطاقة في مدينتي لحج والحديدة.



واستمع وزير المياة والبيئة خلال الاجتماع بحضور مديرة مكتب البرنامج الانمائي في عدن سلمى الحاج وشارك عبر تقنية الاتصال المرئي من المكتب الرئيسي في نيويورك خبير ادارة النفابات الصلبة مارتن بيرجارد ، ومدير مشاريع تعزبز الصمود الريفي ارفند كومار، الى عرض تفصيلي حول المشروع والهدف منه كمشروع تجريبي لتعزيز الأمن المناخي للمجتمعات الضعيفة من خلال تطوير نماذج مبتكرة للطاقة من خارج الشبكة العامة عبر تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة وخلق فرص عمل وتعزيز سبل العيش مع توفير إمدادات الطاقة المستدامة ومعالجة النفايات للاسهام في تحسين معايير النظافة والصحة العامة في المجتمعات المحرومة والمعرضة للنزوح الناجم عن المناخ.

واكد وزير المياة، على اهمية المشروع..مبدياً استعداد الوزارة تقديم كامل الدعم للبدء الفوري بالتنفيذ لاسيما وان المعدات الخاصة بالمشروع قد وصلت ميناء عدن..موجهاً باعداد دراسة تفصيلية مشتركة بين الهيئة العامة لحماية البيئة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والتخلص من النفايات وتدويرها.