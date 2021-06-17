الارياني يبحث مع نظيره الكويتي التعاون الاعلامي بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، على هامش مشاركته في اعمال الدورة العادية الـ ٥١ لمجلس وزراء الاعلام العرب، مع وزير الثقافة والاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب في دولة الكويت الشقيقة عبدالرحمن المطيري، أوجه ومجالات التعاون الاعلامي بين البلدين الشقيقين.



واستعرض الارياني مع نظيره الكويتي مستجدات الاوضاع السياسية والميدانية في بلادنا وجهود ومبادرات السلام الاقليمية والدولية الرامية الى انهاء الحرب وتحقيق السلام، واستمرار الميليشيات الانقلابية الحوثية في رفض كافة المبادرات وتصعيدها العسكري على محافظة مأرب واستهداف مخيمات النازحين والاحياء المدنية والتي كان اخرها الحادث الارهابي الذي سقط ضحيته 21 شهيداً بينهم نساء وأطفال.

ووضع الوزير الارياني نظيره الكويتي في صورة ما تعرضت له المؤسسات الاعلامية من تدمير ممنهج على يد الميليشيات الحوثية، وما تقوم به آلتها الاعلامية من تقديم محتوى مدمر لعقول الاطفال والشباب واثار هذا المحتوى على الاجيال القادمة ونتائجه على المجتمع بشكل عام.. مشيراً الى أن بلادنا تحتاج الى تعاون كافة الاشقاء العرب من اجل مواجهة المشروع الطائفي الذي تنفذه ايران من خلال ميليشياتها في المنطقة.

وثمن الوزير الارياني، موقف الكويت حكومة وشعباً الدائم في دعم الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وأياديها البيضاء في دعم التنمية على مدى اكثر من خمسة عقود..منوهاً بما قامت به الكويت الشقيقة من استضافة لمشاورات السلام اليمنية خلال العام ٢٠١٦ وما بذلته من تسهيلات لإنجاحها، قبل ان تصطدم تلك الجهود بتعنت الميلشيات الانقلابية ورفضها للتوقيع على مسودة الاتفاق.

وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يثمنون عالياً مواقف دولة الكويت الشقيقة وقيادتها الحكيمة تجاه اليمن وشعبه، ودعمها الأخوي، لا سيما في ظل الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، منوها بالدعم المساندة الذي يبذله تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء بالمملكة العربية السعودية لاسناد الشرعية في سبيل استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي عن كاهل الشعب اليمني.

من جانبه اكد وزير الثقافة والاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، موقف بلاده الدائم والثابت بقيادة سمو الامير نواف الأحمد الصباح في دعم الشرعية الدستورية لبلادنا بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحرص بلاده على أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة اراضيه..مبدياً حرصه ورغبته الشديدة في استمرار التواصل بين الوزارتين وبما يعمل على تحقيق مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.