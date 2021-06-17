رئيس الوزراء يناقش مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، و التحركات الدولية لإحلال السلام.



وتطرق اللقاء، الى الموقف الدولي من استمرار تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر المدنيين والنازحين ورفض كل مبادرات السلام، وعرقلتها المستمرة لتفادي كارثة خزان صافر النفطي ومنع وصول الفريق الأممي لتفريغه، إضافة الى الجهود الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على مليشيا الحوثي، لان سلوكهم الواضح في رفض وافشال مبادرات السلام وجرائمهم المتكررة ضد المدنيين، مؤشر على عدم جديتهم في السلام واصرارها على التصعيد ومضاعفة معاناة اليمنيين.. لافتاً الى ان المجتمع الدولي امام محك حقيقي للتعامل مع هذا التعنت والرفض الحوثي المستمر، بما في ذلك تفادي كارثة خزان صافر النفطي.

وأشاد رئيس الوزراء بالموقف البريطاني الداعم لليمن والحكومة الشرعية وجهودها من اجل إحلال السلام، وموقفها الواضح تجاه ضرورة الحل العاجل لخزان صافر النفطي.

بدوره عبر السفير البريطاني عن ادانة ورفض بلاده للاعتداءات الحوثية المتكررة على المدنيين واهمية التعاطي الجاد مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام.. منوها بجهود المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل جوانبه.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.