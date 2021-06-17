شكرا لقراءة خبر عن وأخيرًا.. الفتاة السعودية الهاربة ‘‘رهف القنون’’ تقع في قبضة مواطن سعودي بعد فخ محكم.. شاهد ماذا فعل بها بعد هروبها من زوجها الكونغولي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - 2021/06/17 الساعة 05:09 مساءً (خليج الجزيرة - سالي محمد)

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفتاة السعودية الهاربة إلى كندا برفقة شاب يقول إنها ملك يمينه. وظهر الشاب السعودي الهارب في كندا فيصل بن ناصر الشمري مع في الفيديو مع رهف القنون ويقول لمتابعيه إنها ليست زوجته وإنما يتعامل معها من باب ما ملكة يمينه، لترد عليه الفتاة بقولها إنها تتعامل معه مثل زوجته، رغم ارتباطها وإنجابها من شاب كونغولي في كندا. يذكر أن فيصل عرف بأنه يحرض الفتيات السعوديات على الهرب من المملكة بدعوى الحصول على الحرية، مثلما حدث مع الفتاة رهف القنون من قبل. كما ظهر الفيصل في العديد من المقاطع وهو يتعاطى المخدرات وبجانبه العديد من الفتيات.

كانت هذه تفاصيل خبر وأخيرًا.. الفتاة السعودية الهاربة ‘‘رهف القنون’’ تقع في قبضة مواطن سعودي بعد فخ محكم.. شاهد ماذا فعل بها بعد هروبها من زوجها الكونغولي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.