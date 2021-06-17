شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الأساس لمشروع طريق عقبة حوف بالمهرة بطول 10 كيلو متر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

وضع وزير الداخلية اللواء إبراهيم علي حيدان، والأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بمديرية حوف حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق عقبة حوف -صرفيت بطول 10 كيلو متر ، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وإشراف مكتب الأشغال العامة وفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة، وتنفيذ مؤسسة الرصيد للتجارة والمقاولات.



وأشار محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، إلى أن هذا المشروع يعد فاتحة خير لكافة أبناء المهرة ، موضحاً أنه سيتم العمل في المشروع على عدة مراحل بعد أن جرى التوقيع عليه مع الجهة المنفذة قبل عدة أيام.

ولفت المحافظ بن ياسر إلى أن المشروع جاء بتوجيهات مباشرة من فخامة الأخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ويعد واحداً من المنجزات والمشاريع الهامة والحيوية بالمحافظة، مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة تولى قطاع الطرقات اهتمام خاص لكونها تعتبر شريان الحياة.