أمن المهرة يقبض على مروج مخدرات في حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

تمكن رجال الأمن في مديرية حوف شرقي محافظة المهرة ، الاربعاء، من القبض على شخص من جنسية عربية يقوم بالترويج للمواد المخدرة، وذلك بعد تلقي تعاميم عليه من إدارة البحث بالمحافظة.



وأسفرت عمليات البحث والتحري إلى مداهمة موقع المدعو(م.س.ع) وبحوزته أدوات تستخدم لتعاطي الشبو (كرستال ميث) وقذيفة هاون ووثائق شخصية وعدد من الهواتف النقالة ولوحات سيارات تستخدم للتمويه والتخفي.

وقامت إدارة البحث بالمديرية بتحرير محضر ضبط بالمضبوطات وتحريزها وعند إستكمال الإجراءات الأولية سيتم إحالته إلى جهات الاختصاص.

من جانبه أشاد نائب مدير الأمن والشرطة - مدير عام البحث الجنائي بالمحافظة، العقيد الركن أحمد علي رعفيت بيقضة رجال الأمن في حوف ، موجهاً لهم الشكر عبر إتصال هاتفي، أثنى فيه على جهود أفراد الأمن ووصفهم بصمام أمان المديرية، داعياً الأجهزة الأمنية إلى مزيد من اليقضة ورفع الحس الأمني كون حول منطقة حدودية.

وثمن رعفيت، جهود الدعم الذي يقدمه وزير الداخلية، ومحافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر ، ومدير أمن المحافظة العميد مفتي صمودة، للأجهزة الأمنية، مقدرين حرصهم وأهتمامهم البالغ بالجانب الأمني الذي أسهم في استتباب الأمن والسكينة بعموم مناطق ومديريات المحافظة.

وتزامنت عملية الضبط بالجاني مع زيارة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان لمديرية حوف، وزيارته إدارة الأمن المديرية ولقائه بقيادتها والضباط والأفراد ، موجها الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة بشكل عام والمديرية بشكل خاص .