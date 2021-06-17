شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن ياسر يفقد سير العمل بجمرك صرفيت ومصلحة هجرة وجوازات المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان ومحافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، سير العمل بجمرك صرفيت ومصلحة الهجرة والجوازات بالمنفذ بمديرية حوف.



واستمعا الوزير حيدان والمحافظ بن ياسر من مدير عام منفذ صرفيت الأستاذ أحمد سالم باكريت إلى طبيعة سير العمل بالمنفذ ، لافتاً إلى أن المنفذ حقق نجاحات وتطورات ملموسة وايرادات طيبة ، ومشيراً إلى أن الحركة في المنفذ تسير بشكل سلس دون أي صعوبات.

وثمن الوزير حيدان والمحافظ بن ياسر جهود كافة العاملين بالمنفذ ، مشيرين إلى أن منفذ صرفيت يعد مرفق هام وحيوي يمد خزينة الدولة بإيرادات جيدة والتي من خلالها تقوم الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الهامة والحيوية بالمحافظة.