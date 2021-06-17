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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الخميس، طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي صوب مدينة خميس مشيط.
ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.