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التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعترضت الدفاعات الجوية ، الخميس، طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي صوب مدينة خميس مشيط.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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