وزير الداخلية يزور  اللواء 137مشاة بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومعه وكيل المحافظة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات ومدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صمودة اليوم، اللواء 137 مشاة بالمحافظة.



ونقل الوزير حيدان لمنتسبي اللواء تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير الركن عبدربه منصور هادي وتوجيهاته بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار ورفع الجاهزية القتالية.

وقال وزير الداخلية: "أنتم دعم وأسناد لإخوانكم المقاتلين في القوات المسلحة والأمن ضد مليشيات الحوثي الانقلابية لإستعادة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن الأثر الذي تعيشه محافظة المهرة من أمن واستقرار ناتج عن حرص الجميع وتثمينهم لدور مؤسسات الدولة.

وأضاف " عندما تقوم مؤسسات الدولة يستقر الجميع وعندما تنهار وتسيطر عليها المليشيات يصبح العيش صعباً في هذه المحافظات".

من جهته اكد قائد اللواء 137مشاة العميد محمد القاضي أن اللواء سيضل مخلصاً ووفياً للوطن ورهن إشارة قيادة الدولة.