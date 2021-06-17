تدشين مشروع إعادة تأهيل وترميم مبنى إدارة الأمن والشرطة بمديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

دشن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، ومحافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، مشروع إعادة وتأهيل مبنى إدارة الأمن والشرطة بمديرية حوف.



وخلال التدشين، الذي حضره وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، أشار الوزير حيدان إلى أن الزيارة إلى مديرية حوف تهدف إلى تلمس الأوضاع الأمنية بالمديرية، مشيداً بدور رجال الأمن والشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المحافظة، ومشدداً على أهمية التحلي باليقظة والحس الأمني.

وأكد وزير الداخلية استعداد الوزارة تلبية كافة متطلبات الأجهزة الأمنية في ظل الأزمة والحرب التي تعيشها البلاد وفي حدود الامكانيات المتاحة.

من جانبه ثمن محافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، الجهود التي تبذلها قيادة وأفراد الأمن بالمديرية ، ومؤكداً على حرص ودعم السلطة المحلية الدائم والثابت لكافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

حضر التدشين وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات، ووكيل المحافظة المساعد الأستاذ حسين علي المسعدي، ومدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صمودة ونائبه - مدير البحث الجنائي العقيد الركن أحمد علي رعفيت، والمهندس عوض قويزان مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور، والاستاذ حاتم مكي مدير عام مديرية حوف، ومدير أمن مديرية حوف المقدم سعد سعيد باكريت، وعدد من القيادات الأمنية.