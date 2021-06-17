شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مشروع كهرباء منطقة حضاب بحوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - حوف

افتتح وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ومحافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، مشروع كهرباء منطقة حضاب بمديرية حوف، بتمويل من السلطة المحلية وبحضور مدير عام المديرية حاتم مكي.



وخلال فعالية التدشين أشار المحافظ بن ياسر إلى أن افتتاح مشروع كهرباء منطقة حضاب يأتي ضمن خطة السلطة المحلية في إيصال الخدمات الأساسية الى القرى النائية والأرياف وتحسين خدمة الكهرباء.

ولفت المحافظ بن ياسر إلى أن السلطة المحلية تعمل على تأهيل مشاريع البنية التحتية في المدن مواكبة مع الزيادة في عدد السكان وفتح مشاريع جديدة للمناطق البعيدة حسب الإمكانيات المتاحة في ظل ظروف صعبه تمر بها البلاد عموماً، مؤكدا أن هذه المشاريع يأتي تنفيذها بتوجيهات ودعم من فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.