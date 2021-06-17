مدير مكتب الشؤون الاجتماعية يطلع على أوضاع العمال بشركة البحر العربي بنشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - نشطون

التقى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ فايز بلحاف، مدير عام شركة البحر العربي للاصطياد في منطقة نشطون للاطلاع على أوضاع العمال.



وناقش بلحاف سير العمل في الشركة وأوضاع العاملين وقضاياهم ومطالبهم وحقوقهم.

وأكد بلحاف على أهمية حقوق العمال وتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم أثناء العمل ، داعيا جميع شركات القطاع الخاص إلى الاهتمام بالعمال وتحسين ظروفهم لرفع مستوى الإنتاج ومراعاة قوانين وشروط العمل وضرورة عمل عقود مع العمال للحفاظ على حقوق الطرفين.

وكان المدير العام لشركة البحر العربي قد رحب في مستهل الزيارة بمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ فائز بلحاف، مبديا استعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للعمال والإهتمام بهم من خلال منحهم اجور عالية بالإضافة الى توفير لهم خدمات السكن والغذاء.