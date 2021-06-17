شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحيبح وبن ياسر يضعان حجر أساس لمشروع سكن الأطباء بمستشفى حوف الريفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

وضع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ محافظة المهرة الأستاذ محمد علي ياسر ، حجر الأساس لمشروع سكن للأطباء في مستشفى حوف الريفي المكون من 3 شقق وبناء مستودع طبي، بتمويل من السلطة المحلية، بحضور وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.



وأشار بحيبح إلى ان الوزارة تعمل على دعم المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتؤدي دورها في استقبال المرضى ومعالجتها، مشيدا بدعم السلطة المحلية بمحافظة المهرة للقطاع الصحي من خلال الإنجازات التي حققتها والمتمثلة في تطوير ودعم مستشفى الغيضة المركزي خلال جائحة كورونا ودعم المستشفيات الريفية في المديريات الأخرى وتحسين مستوى خدماتها ، ومثمناً جهود مكتب الصحة والسكان وجميع الطواقم الطبية.

وأشار وزير الصحة إلى أن احتياجات مستشفى حوف الريفي ستكون محل اهتمام من قبل وزارة الصحة وذلك للأهمية الاستراتيجية لمنطقة حوف الحدودية مع سلطنة عمان الشقيقة والضغط الذي يواجهه المستشفى جراء الكثافة السكانية.