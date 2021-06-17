انتقالي الشحر يقف امام مشاكل ومعوقات القطاع السمكي بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - الشحر

زارت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشحر، مقر جمعية ساحل الخور السمكية.



وعقدت الهيئة برئاسة عادل باثلاث القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة، لقاء مع إدارة الجمعية، ممثلة برئيسها الأستاذ عوض محمد برعية، كرس لمناقشة قضايا ومشكلات القطاع السمكي في المديرية، وأهمها مشكلة الحوي " الشباك " المحظور استخدامها في المديرية، دونا عن بقية مناطق ومديريات الساحل .

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجمعية بزيارة أعضاء انتقالي الشحر ، مقدما شرحا وافيا عن سلبيات وايجابيات الاصطياد بالحوي،

مشيرا إلى تقديم عدد من الصيادين في المديرية بتظلم لمنعهم من ممارسة هذا النوع من الاصطياد.

وأكد رئيس الجمعية على ضرورة إشراك الجمعيات في اتخاذ القرارات وإعداد اللوائح القانونية المنظمة لعمليات الاصطياد، مطالبا بتطبيق هذه اللوائح والقوانين على الجميع.

كما تحدث في الاجتماع عبدالله أحمد بامحسون عضو مجلس ادارة الجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية مع التنظيم المدروس لعمليات الاصطياد، الذي يحافظ على ثروتنا السمكية، وفي نفس الوقت لايحرم الصيادين من مصدر رزقهم .

وأكدت الهيئة التنفيذية وقوفها إلى جانب الصيادين، لافتة إلى أهمية احترام اللوائح والقوانين المنظمة للاصطياد، متى ماكانت هذه اللوائح مبنية على أسس علمية، هدفها المحافظة على الثروة السمكية ومحاربة الاصطياد الجائر، وفي نفس الوقت تراعي مصالح الصيادين ولا تحرمهم من مصادر رزقهم.

وأكد اللقاء على ضرورة الاتفاق على لائحة قانونية ، تشارك في إعدادها جميع الجمعيات السمكية و تحظى باحترام وقبول الجميع .

وخرج اللقاء بعدد من المقترحات، من بينها تبني شكاوي الصيادين المتضررين من حظر الاصطياد بالحوي، وتقديمها الى السلطة المحلية لوضع الحلول لها، بما يضمن للصياد الاستقرار المعيشي، ولايضر بالبيئة البحرية.