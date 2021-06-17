حشود قبلية تتأهب لمعركة تحرير الضباط المختطفين لدى الإخوان بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - المكلا

في تداعيات اختطاف عدد من الضباط من قبل عناصر القاعدة بشبوة انطلقت صباح اليوم مجاميع قبلية مسلحة من ال عياش اقارب المختطفين الى منطقة الصومعه لتحرير الضباط الذي تم اختطافهم قبل يومين من القاعدة.



وعند وصول القبائل الى منطقة النقوب تواصل عدد من مشايخ مرخة العليا بالشيخ/ احمدعبدربه العياشي والذي اكد انهم قد بدئوا وساطة قبلية لاطلاق المختطفين بشكل سلمي!

ومنح الشيخ العياشي لجنة الوساطه ليلة واحده لاطلاق المحتجزين، واتجه الشيخ العياشي الى منطقة مبلقة للتخييم كما شهد المخيم توافد اعداد كبيرة من المقاتلين القبليين من ال عياش، وال هديب ،وقبائل المصعبين وابناء بيحان كافه استعدادا لتحرير المختطفين في حال فشلت الوساطة.