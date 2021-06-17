توقيع وثيقة سلام وتعايش بين قبيلتي آل جابر وآل طالب الكثيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

نجحت هيئة «الصلح الصلح والتحكيم» بمرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء الأسبوع الماضي عبر وساطة قادتها من توقيع وثيقة سلام وتعايش بين قبيلتي (آل جابر) و (آل طالب الكثيري) بمنزل الشيخ عبدالله غالب بن طالب الكثيري.



ونصت الوثيقة على أن آل جابر وآل كثير إخوة ويد واحدة ومفصل واحد على كل مايلم ويجمع أفراد قبيلتهم وأنهم ابن رجل واحد.

كما أكدوا على عدم المتابعة والمدافعة نهائيا عند السلطات الرسمية عن الجناة وأن يأخذ كل جاني جزاءه العادل بما يغلق باب الثارات القبلية ويحقن دماء أبناء القبيلتين.

كما صرّح الشيخ يحيى ناصر بالرواس عضو هيئة الصلح والتحكيم بأن هذه الوثيقة التاريخية تعتبر اللبنة الأولى في تحقيق السلم الاجتماعي وطي صفحة الثارت القبلية بين أبناء قبائل حضرموت وهو ما سعت ومازالت تسعى له مرجعية قبائل حضرموت من أجل السلام الدائم بين أفراد وطوائف المجتمع آملا أن تعقبها اتفاقيات مماثلة بين بقية القبائل والطوائف الأخرى على يد الهيئة.

حضر توقيع الوثيقة بين شيوخ ومقادمة آل جابر وآل طالب كل من: وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري، ورئيس مرجعية قبائل حضرموت الشيخ عبدالله صالح الكثيري، والشيخ صالح بن غانم العفاري والمنصب عبدالعزيز أحمد بن نهيم والشيخ عوض بن هشلان القيسي.