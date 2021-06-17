شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلية العلوم التطبيقية بالمهرة تكرم مدير عام قشن بشهادة شكر من رئيس جامعة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سملت عمادة كلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة ممثلة بعميد الكلية العميد الدكتور فائز جمعان بن مركب، مدير عام مديرية قشن - عضو مجلس الكلية، الأستاذ فيصل أحمد الجدحي، شهادة شكر من رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش، نظرا لجهوده في خدمة الكلية.



ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للجدحي، لتبنيه قضايا وحل مشكلات الكلية، متنميا له التوفيق في مهامه