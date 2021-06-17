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كلية العلوم التطبيقية بالمهرة تكرم مدير عام قشن بشهادة شكر من رئيس جامعة حضرموت

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اليمن العربي - قشن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سملت عمادة كلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة ممثلة بعميد الكلية العميد الدكتور فائز جمعان بن مركب، مدير عام مديرية قشن - عضو مجلس الكلية، الأستاذ فيصل أحمد الجدحي، شهادة شكر من رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش، نظرا لجهوده في خدمة الكلية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للجدحي، لتبنيه قضايا وحل مشكلات الكلية، متنميا له التوفيق في مهامه

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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