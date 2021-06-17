وزارة الصحة تنظم ورشة عمل خاصة بمسح وتقييم نظم المعلومات الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة العمل الخاصة بمسح وتقييم نظم المعلومات الصحية الروتينية، والتي نظمتها إدارة المعلومات والبحوث بوزارة الصحة العامة والسكان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة جونسنو.



وتهدف الورشة التي يشارك فيها 15 كادرا من المختصين بنظم المعلومات ، الى اكساب المشاركين مفاهيم ادارة تقييم نظم المعلومات الصحية والتحضير الفني لانفاذ مسح تقييمي لنظم المعلومات في محافظات عدن وتعز ولحج ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي الذي تنفذه جونسنو.

وأكد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، على ضرورة انجاح أهداف المشروع للوصول إلى امتلاك قاعدة بيانات صحية سليمة، ترتكز على معلومات دقيقة، لوضع الخطط المناسبة، وتحسين الخدمات الصحية.

من جانبه استعرض مدير إدارة المعلومات الدكتور أحمد السعيدي، والممثل القطري لمنظمة جونسنو في بلادنا اريك اوجالا، الأنشطة والفعاليات المنفذة في دعم القطاعات الصحية، إلى أن المسح الأولي سيشمل مديريات البريقة بعدن والمواسط بتعز وتبن بلحج.